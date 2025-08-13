scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 August 2025: मूलांक 1 वालों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खानपान आकर्षक रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 13 August 2025: निजी जीवन संवार पाएगा. विनम्रता और सामजस्यता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. परिजन मददगार होंगे.

<p><strong>मूलांक 1:</strong> जिन लोगों का जन्म 1, 10, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</p>

<p><strong>नंबर 1- </strong>13 अगस्त 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 1 के लिए श्रेष्ठ फलदायी है. करियर कारोबार में सफलता से उत्साहित रहेंगे. लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. निजी जीवन संवार पाएगा. विनम्रता और सामजस्यता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. परिजन मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों में औरों से आगे रहने का भाव होता है. ऐसे में झूठे प्रशंसकों के शिकार भी बन सकते हैं. आज इन्हें व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना है. कामकाज में रुचि बनाए रखें. स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्शभाव को बल मिलेगा.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा- </strong>पेशेवर व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. ऊर्जावान बने रहेंगे. अनुभव और ज्ञान से सफल होंगे. करियर कारोबार में सामंजस्यता रखेंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाएंग. यात्रा संवार पर बनी रह सकती है.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ- </strong>स्वजनों के साथ सुख साझा करेंगे. स्नेह एवं प्रेमभाव से बात रखेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में हर्ष आनंद रखेंगे. भागीदारी बढ़ाएंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग- </strong>खानपान उम्दा होगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. वैचारिक मजबूत रहेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. जोखिम उठाएंगे. वातावरण में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong>1 3 4 5 7 &nbsp; &nbsp;</p>

<p><strong>फेवरेट कलर-</strong> पिस्ता समान</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें. गलतियां क्षमा करें. बड़ों की सीख सलाह सुनें.</p>

