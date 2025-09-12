Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 12 September 2025: मूलांक 7 वाले अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

नंबर 7

12 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सामान्य प्रभाव वाला है. कार्य व्यापार में धैर्य से काम लें. योजनाओं में सरलता रखें. कार्य प्रबंधन संवारें. भावनात्मक रूप से कमजोर न पड़ें. आर्थिक मामलों में स्पष्टता रखें. सीख सलाह पर जोर बढ़ाएं. सक्रियता रखेंगे. सामाजिक प्रयास गति पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कर्मठ और कुशल होते हैं. जिम्मेदारी के कार्य इन्हें ही सौंपे जाते हैं. तकनीकी की समझ होती है. अच्छे कूटनीतिपूर्ण बनते हैं. साधन संपन्नता से जीवन जीते हैं. आज इन्हें नकारात्मक चर्चाओं से बचना है. चर्चा संवाद बढ़ाना है. बड़ी सोच रखें. समय प्रबंधन पर ध्यान दें. पूर्वाग्रह से बचें.

मनी मुद्रा- आर्थिक अवसरों को भुनाने पर जोर बना रहेगा. कार्य विस्तार और गति रखेंगे. प्रयासों में सहजता लाएंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. पेशेवरता पर बल बनाए रहेंगे. पहल करने की सोच रखेंगे. लाभ और प्रभाव मध्यम बना रहेगा. करियर कारोबार में सुधार बना रहेगा. विनय बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- निजी वातावरण सुखमय और सहज रहेगा. अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. रिश्तों को निभाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सम्मान की भावना बढ़ेगी. मन की बात कह पएंगे. प्रेम स्नेह संवारेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. एक दूसरे का भरोसा रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहयोग का भाव रखें. सीख सलाह अपनाएं. वातावरण सुखद रहेगा. साज संवार बढ़ाएं. संसाधन बने रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.



फेवरेट नंबर- 2 5 3 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- बहस में न पडें. मतभेद न बढ़ाएं. व्यर्थ दखल से बचें. जिद छोंडे़.



