Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 September 2025: मूलांक 1 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, बड़ी सोच रखेंगे

नंबर 1

12 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभता का संचार बेहतर बनाए रखने वाला है. कार्य प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. संपर्क संवाद प्रभावी बना रहेगा. मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. ज्ञान विज्ञान की बातों को बल देंगे. वातावरण में अनुकूलता और ऊर्जा रहेगी. सभी क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक लाभ सुधार पर रहेगा. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में धैर्य और आत्मविश्वास खूब होता है. संघर्ष में भी लक्ष्य से डिगते नहीं हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. मित्रवर्ग मददगार रहेगा. प्रिय मामले संवार पाएंगे. अवरोध दूर रहेंगे.

मनी मुद्रा- चहुंओर का वातावरण अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. शुभता सहजता बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में योजनानुरूप कार्यगति रखेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल रहेगा. भेंट के मौके बनेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे अनुशासन बढ़ाएंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. सभी प्रभावित रहेंगे. पहल का भाव बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों को संवारेंगे. करीबियो में सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सुख सौख्य बना रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता रखेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. मित्रों से मदद मिलेगी. प्रेम पक्ष मजबूत होगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- जीवनशैली संवारेंगे. निजी विषयों में भरोसा बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- जिद न करें. अहंकार से बचें. चर्चा में विनम्र रहें. लोभ में न आएं.

