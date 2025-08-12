Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 12 August 2025: मूलांक 9 वाले कामकाज में अनुशासन रखेंगे, धन-धान्य में वृद्धि होगी

<p>मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18, या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.</p>

<p>नंबर 9- 12 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभत्व का संचारक है. पेशेवर प्रयासों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे. सबको साथ बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में संवार बढ़ाएंगे. मित्रों से तालमेल अच्छा रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंग. आत्मसम्मान का भाव बल पाएगा.</p>

<p>मंगल के अंक 9 के व्यक्ति बहुत उलझन भरे कार्यों में कम रुचि रखते हैं. ऑफिस की अपेक्षा फील्ड जाब को प्राथमिकता देते हैं. दिनचर्या नियमित बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी से आगे बढ़ना है. साझा भावना से कार्य करेंगे. आदर सम्मान रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. कामकाज में अनुशासन रखेंगे. धन-धान्य में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले संवरेंगे. बजट बनाकर चलेंंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़ेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. हितलाभ बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- घर परिवार के करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम में अनुकूलन रहेगा. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. अतिथियों का सम्मान बनाए रखेंगे. आपसी विवाद टालेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. आसपास में आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- विवेक विनय से काम लेंगे. धैर्य में वृद्धि होगी. अन्य का भरोसा जीतेंगे. जीवनशैली सहज रहेगी. परिजन सहयोग बढ़ाएंगे. प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड</p>

<p>एलर्ट्स- व्यवस्था पर बल दें. स्पष्टता रखें. जोखिम उठाने में जल्दबाजी न करें.</p>

