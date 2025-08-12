Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 12 August 2025: मूलांक 7 वाले आर्थिक मामलों में तेजी दिखाएंगे, सभी प्रभावित होंगे

<p>मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.</p>

<p>नंबर 7- 12 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितसंवर्धक है. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. वातावरण में सुधार बना रहेगा. सीख सलाह और सहकार से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. अनावश्यक मामलों में उलझने से बचेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ एवं विस्तार के प्रयास बनेंगे. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे.</p>

<p>केतु के अंक 7 के व्यक्ति तोलमोल कर बात रखते हैं. अच्छे मित्र व साथी होते हैं. टीम में भरोसा बनाए रखते हैं. तार्किकतस में अधिक भरोसा रखते हैं. आज इन्हें पेशेवरता पर जोर रखना है. संपर्क को बल मिलेगा. कार्यगति बेहतर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. अपेक्षित प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे. आर्थिक मामलों में तेजी दिखाएंगे. सभी प्रभावित होंगे. कामकाज में शुभता बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. महत्वपूर्ण विषय पक्ष में रहेंगे. प्रयास आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. नियंत्रण बढ़ाएंगे. विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा.</p>

Advertisement

<p>पर्सनल लाइफ- निजी मामले सकारात्मक बने रहेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. संबंधां में फोकस रखेंगे. अपनों में भरोसा बना रहेगा. पारिवारिक स्थितियां बल पाएंगी. भावनात्मक पक्ष में संतुलन रखेंगे. रिश्तेदारों संग व्यवहार में नियंत्रित रहेंगे. करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्ट वर्किंग व स्वास्थ्य पर बल देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. हर्ष आनंद बना रहेगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- धूसर</p>

<p>एलर्ट्स- तनावमुक्त रहें. भ्रम भटकाव में न आएं. कमतरों से दूर रहें.</p>

---- समाप्त ----