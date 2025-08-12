Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 12 August 2025: मूलांक 6 वाले लेनदेन में प्रभावी रहेंगे, संबंधों को बेहतर बनाएंगे

<p>मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.</p>

<p>नंबर 6- 12 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए अनुकूलता रखने वाला है. विविध विषयों में सूझबूझ व सामंजस्य बनाए रखेंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आधुनिकत के साथ परंपरागत जुड़ाव बनाए रखने की सोच रहेगी. सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. अपनों से सामंजस्यता रखेंगे.</p>

<p>शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं. राजकाज व नवाचार में सहज होते हैं. आज इन्हें. नीति नियम बनाए रखना है. रुटीन संवारेंगे. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में रुटीन रखेंगे. सामान्य से अच्छे परिणाम बने रहेंगे. व्यवसायिक गतिविधियां बल पाएंगी. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. कार्यविस्तार का जोर देंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. अधिकारियों की बात ध्यान से सुनेंगे. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. लाभ बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रसंग सुखकर रहेंगे. रिश्ते स्मरणीय बनेंगे. वातावरण में सकारात्मकता रहेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजन से भेंट होगी. संबंधों को बेहतर बनाएंगे. संवाद में सुधार आएगा. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- नियमों का पालन करेंगे. व्यक्तित्व पर जोर रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- मरून</p>

<p>एलर्ट्स- चर्चा संवाद पर जोर रखें. आवेश में न आएं. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं.</p>

---- समाप्त ----