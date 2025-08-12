Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 12 August 2025: मूलांक 3 वाले आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे, अनुभवियों व जिम्मेदारों की सुनेंगे

<p>मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21, या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.</p>

<p>नंबर 3- 12 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए उच्च फल देने वाला है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. शुभता औा संवार को बनाए रखेंगे. बड़े लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे. वित्तीय विषयों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.</p>

<p>सभी क्षेत्रो में बेहतर बने रहेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. रुटीन संवरेगा. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नीति धर्म और अनुशासन के पक्के होते हैं. इनको बहला पाना कठिन होता है. इन्हें आज मन को मजबूत बनाने का प्रयास बढ़ाना है. रुटीन को बेहतर रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. अनुभवियों व जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ेगी. अनुशासन अपनाएंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं गति लेंगी. कारोबार में फोकस व सहजता बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में सफलता संवरेगी. अप्रत्याशित लाभ की संभावना है. व्यवस्था का सम्मान करेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- घर में अतिथि आगमन बना रहेगा. सभी का का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. मित्रों का साथ रहेगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. धर्मकार्य करेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ेंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल संवरेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- मरून</p>

<p>एलर्ट्स- धूर्तां से दूरी रखें. विनम्रता बढ़ाएं. लगनशीलता रखें.</p>

