Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 August 2025: मूलांक 1 वाले आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे, अफवाहों पर भरोसा न करें

<p>मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19, या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</p>

<p>नंबर 1- 12 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभकर है. विविध प्रयासों में निरंतरता बनी रहेगी. पारिवारक विषयों में बेहतर बने रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों का साथ सहयोग पाएंगे. लक्ष्यगत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. फोकस बनाए रखेंगे. उत्साहित रहेंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे.</p>

<p>पेशवर अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करने की सूझबूझ रखते हैं. लक्ष्य से नहीं हटते हैं. भरोसा बढ़ाकर रखते हैं. आज इन्हें सहकार की भावना से निर्णय लेने हैं. धैर्य बनाए रखेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. कार्यगति बनाए रखेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें.</p>

<p>मनी मुद्रा- अनुभव से परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखेंगे. सक्रियता व समझदारी से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों को अपनाए रहेंगे. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम एवं समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. सफलता उत्साहित रखेगी.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के संबंधों में प्रेम विश्वास बना रहेगा. रिश्तों में सहजता व धैर्य दिखाएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. महत्वपूर्ण भेंटवार्ता संभव है. भावनात्मकता बढ़ेगी. निजी जीवन सुखद रहेगा. नम्रता रखेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधन बढ़त पर रहेंगे. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर रखेंगे. सहज संवाद रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9 </p>

<p>फेवरेट कलर्स- रेड रोज</p>

<p>एलर्ट्स- अफवाहों पर भरोसा न करें. तथ्यों की जांच बनाए रखें.</p>

---- समाप्त ----