scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 11 September 2025: मूलांक 6 वाले मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 11 September 2025: आधुनिक सुधारों पर जोर देंगे. कामकाज में रुटीन बनाए रखेंगे. बड़ी सोच रखें. सफलता प्रतिशत मध्यम रहेगा. लक्ष्यगत गतिविधि बनाए रखेंगे. दूर देश के मामले संवरेंगे. विरोधियों से सजग रहेंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

नंबर 6
11 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 6 के लिए आज का दिन साधारण है. स्वजनों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. परस्पर प्रेम विश्वास बना रहेगा. मित्रों सहयोगियों से भेंट में रुचि बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार पर जोर रहेगा. परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में मध्यम सफलता बनेगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति जीवन में भव्यता बनाए रखते हैं. अच्छे शोधकर्ता व आधुनिकवादी होते हैं. शौकीन तबीयत वाले होते हैं. लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. आज इन्हें विभिन्न विषयों पर जोर बनाए रखना है. व्यवस्था संवारेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. खानपान की स्थिति अच्छी बनी रहेगी. जिद व पूर्वाग्रह में न आएं.
 
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार मिलाजुला बना रहेगा. जिम्मेदारों और अधिकारियों से भेंट करेंगे. आधुनिक सुधारों पर जोर देंगे. कामकाज में रुटीन बनाए रखेंगे. बड़ी सोच रखें. सफलता प्रतिशत मध्यम रहेगा. लक्ष्यगत गतिविधि बनाए रखेंगे. दूर देश के मामले संवरेंगे. विरोधियों से सजग रहेंगे. 

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. परिजनों का साथ रहेगा. प्रियजनों में आकर्षण बढ़ेगा. रिश्तों में सुख सौख्य पर जोर बना रहेगा. वातावरण में मधुरता पर बल देंगे. निजीजीवन सहज रहेगा. जरूरी बात साझा करेंगे. धोखें में आने से बचें. संकोच रहेगा. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- संबंध संवारेंगे. परिवार के साथ रहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. सेहत के मामले संवेदनशील रहेंगे. योज. तर्क रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 5 वाले स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वाले खुली सोच से निर्णय लेंगे, निसंकोच बढ़ते रहेंगे 
मूलांक 3 वाले उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
मूलांक 2 वालों के निजी जीवन में स्थिरता बढ़ेगी, खानपान संवारेंगे 
मूलांक 1 वाले बड़ी सोच रखेंगे, करियर कारोबार अच्छा रहेगा 

फेवरेट नंबर- 2 3 6 8 9  

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- विनम्रता रखें. दिखावे व बड़बोलेपन से बचें. जिद में न आएं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement