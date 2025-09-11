Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 11 September 2025: मूलांक 4 वाले खुली सोच से निर्णय लेंगे, निसंकोच बढ़ते रहेंगे

नंबर 4

11 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ है. आवश्यक प्रयास गति पाएंगे. करियर कारोबार के रिश्तों को संवारेंगे. कामकाज में सकारात्मक परिणाम उत्साहित रखेंगे. निजी व्यवस्था पर बल देंगे. लंबित कार्यां में गति लाने की कोशिश होगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति परिस्थितियों व घटनाओं का लाभ उठाते हैं. सूझबूझ से आगे बढ़ते हैं. अनुभव के धनी होते हैं. कम प्रयास में जल्द ऊपर आने का भाव रखते हें. आज इन्हें कर्मठता बढ़ाना है. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएंगे. चर्चा संवाद को संतुलित बनाए रखेंगे. परिवार में प्रेम स्नेह और आदर भावना रहेगी. बेहतरी का प्रयास रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष संतुलित बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पेशेवरों की उम्मीदों को पूरा करेंगे. विषय विशेष पर पकड़ बनी रहेगी. कामकाज में लाभ रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अधिकारी वर्ग का समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा संवार पाएंगे.

र्सनल लाइफ- आदरभाव बढ़ाएं. प्रेम और स्नेह के मामलों में अनुकूलन रहेगा. अपनों की भावनाओं को सम्मान देंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. साथीगण समर्थन देंगे. श्रेष्ठजनों का आगमन रहेगा. रिश्तों में मिठास रखेंगे. खुली सोच से निर्णय लेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संकोच न करें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्थिति का उचित आंकलन करें. अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. योग प्राणायाम पर जोर दें.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- सबसे जुड़कर चलें. सामंजस्य बढ़ाएं. धोखेबाजों से दूरी रखें.



---- समाप्त ----