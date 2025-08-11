scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 11 August 2025: मूलांक 7 वाले इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 11 August 2025: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. प्रेमवार्ता में सफलता पाएंगे. प्रिय के संग सुखद समय बिताएंगे. बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. रिश्तों में सहजता रखेंगे. धैर्य व विश्वास दिखाएंगे.

<p>नंबर 7<br />
11 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए लंबित कार्यों के गति देने में सहयोगी है. अधिकारीगण व वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. शुभ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. प्रभावशाली बने रहेंगे. सरलता सहजता से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. मित्रों का समर्थन मिलेगा. केतु के अंक 7 के औरों की गलतियों से सीखने की कोशिश बनाए रखते हैं. शिक्षा प्रशिक्षण में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार में तेजी लाना है. सफलता के प्रयासों को बढ़ाना है. सूझबूझ कार्य करेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर बना रहेगा.&nbsp;</p>

<p>मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. आधुनिकता के प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. व्यवसाय में रुचि बढ़ाएंगे. समकक्षों की मदद मिलेगी. सहजता सहभागिता रहेगी. कामकाज पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. परिश्रमी और संतुलित बने रहेंगे.&nbsp;</p>

<p>पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तिगत संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. स्वजन प्रसन्न होंगे. प्रेमवार्ता में सफलता पाएंगे. प्रिय के संग सुखद समय बिताएंगे. बड़ों का सानिध्य बना रहेगा. रिश्तों में सहजता रखेंगे. धैर्य व विश्वास दिखाएंगे.&nbsp;</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार लेगा.&nbsp;</p>

<p>फेवरेट नंबर- &nbsp;1 2 3 4 6 7</p>

<p>फेवरेट कलर- मूनलाइट</p>

<p>एलर्ट्स- &nbsp;द्वेष भावना से बचें. वचन निभाएं. विश्वस्त बने रहें.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
