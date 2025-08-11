Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 11 August 2025: मूलांक 6 वाले रिश्तों में सहज रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

<p>नंबर 6<br />

11 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सामान्य फलकारक है. करियर व्यापार में अनुकूलता रहेगी. आर्थिक सहजता व धैर्य बनाए रखेंगे. व्यवस्थागत नीति नियम अपनाएंगे. अनुशासन और अनुपालन से कार्य संवरेगा. करीबियों का साथ बन रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता बनाए रखेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में सकारात्मकता बढ़ेगी. अन्य की गलतियों को क्षमा करें. जिद में न आएं. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति उत्साही व साहसी होते है. जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं. नजरिया अच्छा होता है. इन्हें आज निर्णय लेने तेजी रखना है. कार्यों में सहजता रखेंगे. </p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज में सहज प्रयास बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता पर जोर होगा. समकक्षों का साथ पाएंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएं. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य साधेंगे. लंबित कार्य में सूझबूझ दिखाएंगे. करियर व्यापार में बहस से बचेंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. </p>

<p>पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. स्वजनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नए लोगों से मेलजोल रखेंगे. सुखद सरप्राइज मिलेंगे. चर्चा संवाद में समर्थन पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. </p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- बड़प्पन से काम लें. भावनात्मक संतुलन रखें. खानपान आकर्षक रहेगा. जीवनस्तर संवरेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. बड़ा सोचेंगे. </p>

<p>फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- सिल्वर</p>

<p>अलर्ट्स- प्रलोभन से दूर रहें. विनम्रता रखें. मितभाषी बनें. <br />

