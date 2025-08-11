Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 11 August 2025: मूलांक 4 वाले तालमेल बढ़ाएंगे, ये है आपका शुभ अंक

<p>नंबर 4<br />

11 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सकारात्मकता को बढ़ावा देगा. पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. साझा प्रयास बढ़ाएंगे. लोभ्ज्ञ प्रलोभन में नहीं आएंगे. परिजनों से भेंट होगी. परिवार में सामंजस्यता रखेंगे. कार्यों को गति देंगे. योजनाएं गति पाएंगी. मजबूती से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों को प्रयोग करते रहना पसंद होता है. सुधार के क्रम को बनाए रखते हैं. आज इन्हें अव्यवस्था पर अंकुश रखना है. आलस्य से बचें. लापरवाही न करें. वैचारिक स्पष्टता बढ़ाएं. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. स्वजन प्रसन्न बने रहेंगे. </p>

<p>मनी मुद्रा- करियर कारोबार में शुभता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लक्ष्य साधेंगे. पेशेवर गतिविधियों में को बल मिलेगा. प्रयास प्रभावी रहेंगे. इच्छित उपलब्धियां पाएंगे. साझीदारी व सहभागिता बढ़ेगी. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. विभिन्न मामलों में दखल रहेगा. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. तालमेल बढ़ाएंगे. </p>

<p>पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में मिठास रहेगी. स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. स्नेह उत्साह बढ़ेगा. घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्ते <br />

संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग भरोसा बढ़ेगा. </p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- सहयोग का भाव रहेगा. व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. साहसी पराक्रमी बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा. </p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7</p>

<p>फेवरेट कलर- ब्राउन</p>

<p>एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें. प्रलोभन में न आएं. बड़ा सोचें. <br />

</p>

