Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 10 September 2025: साझीदारी में आगे रहेंगे, सजगता बनाए रहेंगे

नंबर 9

10 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितप्रद है. अपनों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर खरा उतरने की कोशिश होगी. लाभ अच्छा बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में तैयारी बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर बढ़ाएंगे. व्यापार में संवार सहजता रहेगी. अनुभवियों का साथ तालमेल बढ़ाएंगे. बड़ों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. चर्चाओं में सजग रहें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति व्यक्ति बाहुबल के स्वामी होते हैं. लोगों को जोड़ने की समझ रखते हैं. सुरक्षा एजेंसियों में महती भूमिका निभाते हैं. आज इन्हें निसंकोच सक्रियता बनाए रखना है. पेशेवरों से संपर्क बना रहेगा. तर्कशीलता बढ़ाए रखेंगे.



मनी मुद्रा- विभिन्न मामलों में तेजी व अनुकूलन बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन को संवारेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. नवीन प्रयासों को बल देंगे. लक्ष्य साधने में आगे बने रहेंगे. पेशेवर मामलों पर फोकस होगा. अधिकारियों से तालमेल संवरेगा. साझीदारी में आगे रहेंगे. सजगता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक विषयों में प्रेम व आनंद बना रहेगा. रिश्तों में सहजता सक्रियता बढ़ाएंगे. अपनों के लिए धैर्य धर्म रखेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. करीबियों की सुनेंगे. घर में मधुरता बढ़ेगी. सहयोग समर्थन का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी से बचें. सीख सलाह पर जोर दें.



हेल्थ एेंड लिविंग- सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. भ्रमण में रुचि लेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. बड़ा सोचेंगे.

फेवरेट नंबर-1 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- अखरोट के समान

एलर्ट्स- जिम्मेदार बनें. फोकस बढ़ाएं. दिखावे में न आएं.

