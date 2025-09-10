Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 10 September 2025: साझीदारों का समर्थन रहेगा, अनुबंध संवारेंगे

नंबर 7

10 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए बडी संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. अवसरों को भुनाने में आगे रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन प्रभावपूर्ण रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल रहेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. बड़े लक्ष्य साधेंगे. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. योग्यजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ ऊंचा रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपने लोगों पर ही भरोसा करते हैं. नेटवर्क मजबूत होता है. नियम के पक्के होते हैं. आज इन्हें करीबियों पर विश्वास बनाए रखना है. वातावरण की अनुकूलता बनाए रखेंगे. व्यवहार में सरलता लाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयासों पर फोकस बढ़ा रहेगा. करियर कारोबार में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. पेशेवर जन प्रभावी रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. प्रबंधकीय मामले अनुकूल बनेंगे. साझीदारों का समर्थन रहेगा. अनुबंध संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सकारात्मक होंगे. मित्रों का साथ रहेगा. रिश्तों में विश्वसनीयता बढ़ेगी. प्रियजन संग भ्रमण पर जाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे. प्रेम प्रसंगों में सुख संवाद बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- परंपरा संस्कार संवारेंगे. करीबी प्रभावित होंगे. रहन-सहन व व्यक्तित्व संवरेगा. परिस्थितियों पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- बड़ों से बनाएं. संवेदनशील बने रहें. बहस से बचें. लोभ न करें.



