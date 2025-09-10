Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 September 2025: जीत का भाव बनाए रखेंगे, रुटीन संवारेंगे

नंबर 4
10 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. राहु के अंक 4 के लिए आज का दिन आनंदकारक है. चहुंओर सहजता शुभता बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सीख सलाह समर्थन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता से उत्साहित रहेंगे. सफलता का वातावरण बना रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों से सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे. पेशेवर स्थिति मजबूती रहेगी. उम्मीद से अच्छी स्थिति बनी रहेगी. सभी को प्रभाव में ले सकेंगे. जोखिम उठाने का भाव बना रहेगा.
अतिविश्वास से बचें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति कठिनाई को अवसर में बदलने की सूझबूझ रखते हैं. फोकस अच्छा होता है. आज इन्हें जोखिम उठाना है. जीत का भाव बनाए रखेंगे. रुटीन संवारेंगे.
मनी मुद्रा- पेशेवरजन उपलब्धियां पाएंगे. विभिन्न स्त्रोतों से वित्तीय आय में वृद्धि बनी रहेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. कार्य प्रदर्शन संवारेंगे. अन्य की भूलों को अनदेखा करेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. तेजी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. कार्यगति संवरेगी.
पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ बना रहेगा. घर में हर्ष आनंद से रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. निजी मामलों में संकोच हटेगा. चर्चा में सहज रहेंगे. प्रेम संबंधां में भरोसा बढ़ेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. विश्वसनीय बने रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- पर्सनल मामलों में बेहतर रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दैहिक असहजताएं दूर हांगी. मनोबल बढ़ा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8
फेवरेट कलर- चॉकलेटी
एलर्ट्स- कमतर बातों पर ध्यान न दें. जनहित की सोच रखें. मदद बढ़ाएं.