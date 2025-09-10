Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 10 September 2025: कामकाज में पूर्वाग्रह से बचेंगे, जिद व अहंकार में नहीं आएंगे

नंबर 3

10 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए विभिन्न विषयों में गति बनाए रखेगा. नीति नियम से आगे बढ़ते रहेंगे. उचित जगह पाने में सफल रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत संवरेगा. कार्य प्रदर्शन औसत से अच्छा रहेगा. निजी मामलों में अनुकूलन बढ़ेगा. कार्य व्यापार में अनुशासन रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अच्छे मैनेजर व व्यवस्था होते हैं. जिम्मेदारीपूर्ण कार्यों में रुचि दिखाते हैं. न्याय के संरक्षण में प्रयासशील होते हैं. आज इन्हें अधिकारियों की सुनना है. प्रबंधन के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर जोर देंगे. सहजता शुभता बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सीख सलाह समर्थन रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियों में सफलता मिलेगी. पद प्रतिष्ठा पर जोर बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक हितों को साधेंगे. हल्केलोगों से दूरी बनाकर रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नवीन कोशिशों सावधान रहेंगे. करियर कारोबार में सजगता बनाए रखेंगे. कामकाज में पूर्वाग्रह से बचेंगे. जिद व अहंकार में नहीं आएंगे.

पर्सनल लाइफ- मनोभावों को सहजता से जाहिर कर पाएंगे. रिश्तों में ताजगी रहेगी. जल्दबाजी में नहीं आएं. जिद अहंकार से बचें. संतान से प्रसन्न रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. निजता पर जोर देंगे. परिजनों का साथ उत्साहित रखेगा. मित्र गण सहयोगी होंगे. संकोच दूर होगा.



हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली पर ध्यान देंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. भोजन एवं रहन सहन पर संवारेंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. व्यक्तित्व बल पाएगा. आत्मनियंत्रण रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- दोषों को नजरअंदाज करें. समझकर बात रखें. व्यर्थ दखल से बचें.



---- समाप्त ----