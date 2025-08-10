scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 10 August 2025: नकारात्मक बातों सें बचना है, घर परिवार से परस्पर सहयोग रहेगा

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 10 August 2025: गल के अंक 9 के व्यक्ति उत्साही होते हैं. चिरयुवा ऐेसे ही लोगों को कहा जाता है. आज इन्हें उच्च मनोबल रखना है. नकारात्मक बातों सें बचना है. घर परिवार से परस्पर सहयोग रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. उत्साह कार्य करेंगे. विनय विवेक बनाए रखें.

nine horoscope
<p>नंबर 9</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. चहुंओर अनुकूलता बढ़ी रहेगी. लाभ प्रभाव बेहतर बनाए रखेंगे. साहस व सक्रियता से कार्य करेंगे. कामकाजी विस्तार पर जोर रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. कारोबार में उन्नति बनी रहेगी. साक्षात्कार में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों और करीबियों का सहयोग रहेगा.&nbsp;नीति नियम निरंतरता रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति उत्साही होते हैं. चिरयुवा ऐेसे ही लोगों को कहा जाता है. आज इन्हें उच्च मनोबल रखना है. नकारात्मक बातों सें बचना है. घर परिवार से परस्पर सहयोग रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. उत्साह कार्य करेंगे. विनय विवेक बनाए रखें.</p>

<p>मनी मुद्रा- वित्तीय लाभ का प्रतिशत उूंचा बना रहेगा. कामकाज में प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयास अनुकूल रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर मामालों में गति आएगी. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से संवाद संवारेंगे. चर्चा में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मन के मामले हितकर रहेंगे. रिश्तों मे ंप्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में भरोसा रखेंगे. वचन निभाएंगे. मितभाषी रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंंगे. संसाधनों पर फोकस रखेंगे. मौके का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार सहज रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 7 9 &nbsp;</p>

<p>फेवरेट कलर- लाल</p>

<p>एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. दिखावे से बचें. संवेदशनशीलता बनाए रहें.<br />
&nbsp;</p>

---- समाप्त ----
