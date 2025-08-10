Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 10 August 2025: कमतर लोगों से दूरी रखेंगे, सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा

<p>नंबर 3</p>

<p>10 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन चहुंओर बेहतर प्रदर्शन में मददगार है. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. विविध विषयों में गति आएगी. पेशेवरता पर जोर बनाए रहेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा.मित्र समकक्ष साथ समर्थन बनाए रखेंगे. पेशेवर सहयोगी रहेंगे. आर्थिक प्रयास में सफल होंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति प्रत्येक कार्य सूझबूझ से करते है. आत्ममूल्यांकन में अच्छे होते हैं. व्यवस्था मे विश्वास रखते हैं. समाज में महती भूमिका निभाते हैं. इन्हें आज सभी क्षेत्रों में तेजी दिखानी है. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. तर्कशीलता पर बल देंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सजग रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल आएगा. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर रहेगा. लाभ और विस्तार में सहज रहेंगे. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. परिस्थिति अनुरूप प्रदर्शन रखेंगे. कार्यवृद्धि बनी रहेगी. प्रलोभन से बचेंगे. भ्रम बहकावे में नहीं आएंगे. कमतर लोगों से दूरी रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवार पर रहेगा.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से तालमेल संवरेगा. परिवार में समता संतुलन बढ़ाएंगे. अपनी बात मजबूती से कहेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. निजी विषयों में में धैर्य दिखाएंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक एवं प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अवसर भुनाएंगे. परिवार में सुख संरचना बनी रहेगी. उत्साह मनोबल रखेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- सिंदूरी</p>

<p>एलर्ट्स- विवेक से काम लें. बड़ा सोचें. क्रोध से बचें.<br />

</p>

---- समाप्त ----