Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 9 September 2025: आर्थिक विषयों में अवसर भुनाएंगे, प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे

नंबर 7

9 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितकर है. पेशेवर अच्छा करेंगे. बुद्धि विवेक से काम लेंगे. लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. नई शुरूआत करेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय पक्ष में बनेंगे. पेशेवरों और अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ेगा. करियर कारोबार में प्रभावी बने रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में उत्साह दिखाएंगे. निजी मामलों में संवेदनशील रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अच्छे संग्रहकर्ता व संरक्षक होते हैं. वस्तुओं को सहेजने में आगे होते हैं. कई वर्ष पुरानी चीजें इनके पास सुरक्षित मिल सकती हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाने पर जोर देना है. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में साहस व पहल से लाभ की राह बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में आगे रहेंगे. क्षमता से बेहतर परिणाम बना रहेगा. तेज गति से लक्ष्य साधेंगे. योजनानुसार सक्रियता दिखाएंगे. फोकस बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक विषयों में अवसर भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. भरोसा बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. चर्चा संवाद में सहजता रहेगी. विनम्रता बनाए रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधु मददगार होंगे. परिजनों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनोंं को खुशी देने का भाव रहेगा. विश्वास बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर बल पाएगा. आकर्षण व गरिमा बढेंगे. उत्साह मनोबल व सक्रियता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. नियंत्रित व्यवहार रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- रक्तवर्ण

एलर्ट्स- अतार्किक जोखिम न लें. स्पष्टता रखें. अतिविश्वास में न आएं.

