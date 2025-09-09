Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 9 September 2025: संपर्क संवाद बेहतर होगा, अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएं

नंबर 6

9 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए नए अवसर और सुधार की संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. पेशेवर संबंधों को संवारने में रुचि रहेगी. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. सूचनाओं के संप्रेषण व सहकार पर जोर होगा. चर्चा संवाद संवारेंगे. स्पष्टता बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन पर बना रहेगा. लंबित कार्यां को गति देंगे. शुभता का संचार बना रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नवीन नजरिए के समर्थक होते हैं. सुधारवादी नजरिया रखते हैं. आज इन्हें गति बढ़ाना है. लक्ष्य पर ध्यान देना है. तेजी रखना है. लक्ष्यगत स्पष्टता रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- चहुंओर इच्छित सफलता के संकेत हैं. लाभ में वृद्धि के योग रहेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. सफलता उम्मीद से अच्छी रहेगी. करियर कारोबार में वांछित परिणाम मिलेंगे. पेशेवर आर्थिक मामले संवारेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से समन्वय बनाए रखेंगे. परस्पर सहभागिता बढ़ाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. रिश्तों में समता रखेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे. परिजनों और करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. भावनात्मक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रसन्न बने रहेंगे. सबको जोड़ने में सफल होंगे. हितों का ध्यान रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- कमियों को नजरअंदाज करें. ढिलाई से बचें. अहंकार में न आएं.



---- समाप्त ----