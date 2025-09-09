Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 9 September 2025: सक्रियता बनाए रखेंगे, सहज संकोच बना रहेगा

नंबर 5

9 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मध्यम स्थिति का सूचक है. व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहेंगे. पेशेवर कार्या में मिलेजुले परिणाम बनेंगे. अनुभवियों से प्रभावित बने रहेंगे. सरलता सहजता से कार्य साधेंगे. अतिउत्साह और बड़बोलेपन से बचें. उद्योग व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों के प्रति आशंकित नहीं रहें. आर्थिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति स्मार्ट वर्क में विश्वास रखते हैं. छोटे-छोटे लक्ष्यों से बड़े परिणाम अर्जित करते हैं. आज इन्हें तात्कालिक विषयों पर ध्यान देना है. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें.ं नियम पालन बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- कारोबार पूर्ववत् बना रहेगा. विविध गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएंगे. दबाव में समझौता नहीं करेंगे. बड़ों का साथ बनाए रखेंगे. व्यवस्था के अनुरूप बढ़ेंगे. पूर्वाग्रह व अफवाहों से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर देंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. प्रबंधन के कार्य साधेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. सहज संकोच बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में उतावली न दिखाएं. व्यवहार में धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएं. रिश्तों में रुचि रहेगी. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. प्रियजन की अनदेखी से बचें. मन की बातें साझा न करें. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् बने रहेंगे. रिश्ते संवरेंगे. मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख संसाधन बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार बना रहेगा. भव्यता में वृद्धि होगी. साज सज्जा में रुचि रहेगी. अनुभवी का सम्मान रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- बड़बोलेपन से बचें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. भावुक न हों.

---- समाप्त ----