Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 9 August 2025: मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती

<p><strong>मूलांक 6:</strong> जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है. </p>

<p><strong>नंबर 6- </strong>9 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 6 के लिए श्रेष्ठ परिणामकारी है. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत संवरेगा. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें. संबंधों में सुधार होगा. वाणिज्यिक गतिविधियों में साहस से काम लेंगे. शुभता में वृद्धि बनी रहेगी. भावनात्मक मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नवीन प्रयोगों में विश्वास बनाए रखने वाले एवं अविष्कारक होते हैं. एडवांसमेंंट को बढ़ावा देते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान देना है. परिवारिक विषय पक्ष में रहेंगे. वाणी व्यवहार पर बल रखेंगे. सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता सामंजस्यता रखेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बढ़ा रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. सफलता का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य संबंधी विषयों पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर वर्ग सहयोगी रहेगा.</p>

Advertisement

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> करीबियों से साथ वक्त बिताएंगे. रिश्तों मों उत्साह बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ समन्वय बढ़ाएंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजन से जरूरी बात कहेंगे. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> प्रयोग पर जोर देंगे. कार्ययोजनाएं बढ़ाएंगे. रहन सहन अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल से कार्य करेंगे.<br />

<br />

<strong>फेवरेट नंबर-</strong> 4 5 6 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर्स- </strong>रॉयल ब्लू</p>

<p><strong>एलर्ट्स- </strong>आवेश में आने से बचें. सहकारिता व गोपनीयता बढ़ाएं.</p>

---- समाप्त ----