Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 9 August 2025: मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे

<p><strong>मूलांक 3: </strong>जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है. </p>

<p><strong>नंबर 3- </strong>9 अगस्त 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने वाला है. निजी मामलों को गति देंगे. पेशेवर प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. व्यवहारिकता पर जोर रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. लाभ और विस्तार के मौके बनेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति स्तरहीन बातों व जीवनशैली से दूर रहते हैं. अध्ययन मनन बना रखते हैं. नीति नियमों का पालना करते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच बनाए रखना है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे. अधिकारों का संरक्षण करेंगे.</p>

<p><strong>मनी मुद्रा-</strong> पेशेवरों का साथ बना रहेगा. वरिष्ठों की सीख सलाह अपनाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम सधेंगे. लाभ प्राप्त होंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध साधेंगे. करियर व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. भेंट होगी. सजगता रखेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह व बहकावे से बचेंगे.</p>

<p><strong>पर्सनल लाइफ-</strong> रिश्तों को संवारने का प्रयास बना रहेगा. संबंधियों में परस्पर स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मित्र का साथ समर्थन बना रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. मन के मामलों में बड़प्पन रखेंगे.</p>

<p><strong>हेल्थ एंड लिविंग-</strong> सहनशीलता बढ़ेगी. आशंका से मुक्त होंगे. मधुरता रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयास एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.</p>

<p><strong>फेवरेट नंबर- </strong> 1 2 3 8 9</p>

<p><strong>फेवरेट कलर्स- </strong>पीतांबरी</p>

<p><strong>एलर्ट्स-</strong> वादविवाद में न आएं. अतिथि को आदर दें. सजगता व अनुशासन रखें.</p>

---- समाप्त ----