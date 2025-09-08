scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 8 September 2025: गतिशीलता बनाए रखें, पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 8 September 2025: व्यवस्था के पक्षधर होते हैं. आज इन्हें आलस्य का त्याग करना है. सक्रियता और सजगता बनाए रखें. संबंधों का लाभ मिलेगा. निजी विषयों में धैर्य रखेंगे. विनय विवेक बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7

8 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभ है. नौकरीपेशा बेहतर परिणाम पाएंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करेंगे. साथी सहयोग बनाए रहेंगे. लेनदेन में सजगता बनाए रखेंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. करियर कारोबार में स्पष्टता लाएंगे. जिम्मेदारों से मुलकात होगी. अधिकारियों से तालमेल बनाए रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति के कार्यां की गहराई को समझना कठिन होता है. व्यवस्था के पक्षधर होते हैं. आज इन्हें आलस्य का त्याग करना है. सक्रियता और सजगता बनाए रखें. संबंधों का लाभ मिलेगा. निजी विषयों में धैर्य रखेंगे. विनय विवेक बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सेवा क्षेत्र में उचित जगह पाएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन को संवारेंगे. लाभ पर फोकस बना रहेगा. कार्य व्यापार सहज बनाए रखेंगे. प्रलोभन में आने से बचें. तैयारी पर ध्यान दें. मितभाषी रहें. गतिशीलता बनाए रखें. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे, रिश्तेदारों से भेंट होगी 
स्पर्धा में सफल होंगे, साझा भाव रखेंगे 
लाभ बढ़ाने का प्रयास होगा, तैयारी बढ़ाएंगे 
संबंध संवरेंगे, पद प्रतिष्ठा रहेगी 
आर्थिक वृद्धि होगी, अनुभवों पर अधिक भरोसा रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिजनों की सीख सलाह रखेंगे. अपनों की बातों पर भरोसा रहेगा. अन्य की भावनाओं को समझेंगे. बात कहने में जल्दी नहीं दिखाएं. मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. रिश्तों मेंं धैर्य दिखाएंगे. प्रिय प्रसन्न बने रहेंगे. भटकाव में न आएं. प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशील विषयों में पहल न करें. स्वास्थ्य एवं व्यक्त्तित्व औसत रहेगा. नियमों पर जोर देंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. अतिथि आगमन संभव है. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्सरह- जिद न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. तार्किकता व निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement