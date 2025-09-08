Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 8 September 2025: प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे, रिश्तेदारों से भेंट होगी

नंबर 6

8 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 6 के लिए हितों के संरक्षण में मददगार ह. सहजता सक्रियता बनाए रखेंगे. साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संतुलित गति बनाए रखेंगे. लक्ष्य पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी. कार्य व्यापार में सकारात्मकता रखेंगे. पेशेवर सफलता बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति शासन व्यवस्था में रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं. कुशल प्रशासक होते हैं. आज इन्हें कामकाज संवारना है. अनुबंधां पर जोर देंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सेवाभावना को बल मिलेगा. योजनाएं साझा करेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. मनी मुद्रा- सहकारिता व सूझबूझ से राह बनाए रहेंगे. पेशेवर प्रयास संवारेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रहेगी. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. श्रमशीलता से सबकों प्रभावित करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी.

Advertisement



पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. प्रियजनों की भावनाओं का मान सम्मान रखेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. मित्रों और करीबियों का विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद व भागीदारी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- पद प्रतिष्ठा पर जोर होगा. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. भरोसा जीतेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. खानपान उम्दा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- तैयारी बढ़ाएं. धैर्य बनाए रखें. चर्चा में सजग रहें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----