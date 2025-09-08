Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 8 September 2025: लाभ बढ़ाने का प्रयास होगा, तैयारी बढ़ाएंगे

नंबर 4

8 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन राहु के अंक 4 के लिए सकारात्मक है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. उत्सार्ह से आगे बढेंगे. अनुभवियों की सीख अपनाएंगे. आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. लेखनकार्य में लापरवाही से बचेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. बड़ों की अनदेखी न करें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति मौके पर चौका मारने में तेज होते हैं. आर्थिक गतिविधियों में रुचि बनाए रखते हैं. आज इन्हें लापरवाही करने से बचना हे. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यां में सजगता से आगे बढ़ेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. प्रेम भाव पर बल बनाए रखेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. करियर कारोबार में सक्रिय रहेंगे. साहस पराक्रम पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. प्रभावशाली रहेंगे. लाभ बढ़ाने का प्रयास होगा. तैयारी बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिजनों से तालमेल बना रहेगा. प्रियजनों समर्थन पाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य रखेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा. यात्रा संभव है.



हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा. योग प्राणायाम करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान



एलर्ट्स- जिद व अहंकार पर अंकुश रखें. विनम्रता से काम लें. स्वार्थियों से बचें.

---- समाप्त ----