Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 8 September 2025: संबंध संवरेंगे, पद प्रतिष्ठा रहेगी

नंबर 3

8 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन हितकारी है. बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन से लाभ संवारेंगे. कामकाजी परिस्थितियां सुधार पर बनी रहेंगी. पेशेवरो का सहयोग समर्थन रहेगा. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. कार्यविस्तार को बल मिलेगा. संबंध बेहतर रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति शारीरिक रूप से संतुलित व सक्षम होते हैं. मीठा खाना पसंद करते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम पर जोर देना है. लक्ष्य बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर बल देंगे. नियमानुरूप कार्य करेंगे. तेजी बढ़ाएंगे. फोकस रखेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज का स्तर बेहतर बना रहेगा. पेशेवर संबंधों में शुभता रहेगी. सूझबूझ से जगह बनाएंगे. स्पर्धा में सफलता पाएंगे. उद्योग व्यापार के मामले बढ़ेंगे. उत्पादन में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे. पेशेवर अनुकूल अवसर भुनाएंगे. संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा रहेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. रिश्तो में मधुरता रखेंगे. अपनों से बनाकर चलेंगे. भावनात्मक विषयों में सहज्रता रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. सुख सौख्य बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. मित्र सहयोग देंगे. नम्रता रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- नियंत्रित रहेगी. उचित निर्णय लेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचें. घर में शुभता का संचार रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- स्वर्णिम

एलर्ट्स- धैर्य बढ़ाएं. सजग रहें. सभी को आदर दें. चूक से बचें.



---- समाप्त ----