Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 9 वाले पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाएंगे, जोखिम से बचेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभ है. विविध मामलों में सूझबूझ से हल बढ़ाएंगे. कामकाज में अनुशासन बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहजता सजगता रखेंगे. पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. घर परिवार में अपेक्षित वातावरण रहेगा. अपनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. अनुबंधों में धैर्य से काम लेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखते हैं. बड़ों की आज्ञापालन बनाए रखते हैं. व्यक्तित्व आकर्षक् होता है. आज इन्हें सज्जनता बनाए रखना है. जिम्मेदारी से कार्य करना है. आदरभाव और सद्भाव रखना है.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार पर जोर बनाए रखेंगे. पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. व्यवसाय हितकर बना रहेगा. संपर्क संवाद संवरेगा. आर्थिक लाभ सामान्य से अच्छा रहेगा. बजट बनाकर चलेंगे. लक्ष्य साधेंगे. प्रबंधन पर ध्यान दें. जोखिम से बचेंगे. व्यवस्था रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. रिश्तों में सुधार होगा. करीबी मददगार रहेंगे. सबके साथ मेलजोल बढ़़ाएंगे. सहज गतिविधियों में शामिल होंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे. अतिथियों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. परिचित विषयों में रुचि रखेंगे. लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- सीख सलाह बढ़ाएं. विनम्र रहें. पूर्वाग्रह से बचें. लापरवाही न दिखाएं.

---- समाप्त ----