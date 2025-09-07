scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 8 वाले अपनों की भावना का सम्मान करेंगे, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 7 September 2025: आर्थिक वाणिज्य मामलों में सफलता पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. उद्योग व्यापार को गति देंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेगा. कार्य विस्तार का जोर बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभकर है. करियर व्यापार में सहकार का भाव रहेगा. सहजता व निरंतरता बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्य विषयों में सफलता पाएंगे. संतुलित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात होगी. करियर कारोबार में प्रभाव बना रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति हर वर्ग ेके लोगों को साथ लेकर चलते हैं. जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. गंभीरता बनाए रखते हैं. वित्तीय अनुशासन होता है. आज इन्हें टीम भावना से लाभ होगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. जनहित का प्रयास बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. नए लोगों से सजगता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में अधिकारियों की सुनेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. पेशेवर कार्या में सकारात्मकता बनी रहेगी. आर्थिक वाणिज्य मामलों में सफलता पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. उद्योग व्यापार को गति देंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेगा. कार्य विस्तार का जोर बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वाले सुखद समय बिताएंगे, इच्छित सफलताएं प्राप्त होंगी 
मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती 
मूलांक 5 वाले आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे, वाणिज्यिक गतिविधियां बल पाएंगी 
मूलांक 4 वालों के लेनदेन के बेहतर रहेंगे, विभिन्न योजनाएं गति लेंगी 
मूलांक 3 वाले परिजनों से बनाकर चलेंगे, कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों की भावना का सम्मान करेंगे. घर परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा. अतिथि का सत्कार करेंगे. निजी विषयों में सहज सजग रहेंगे. मनोरंजक यात्रा संभव है. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रिश्तों में सुधार होगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सरप्राइज मिल सकती है.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली बल पाएगी. विवेक से जगह बनाएंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. समयसीमा में कार्य करने पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. वातावरण में अनुकूल रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 7 8  

फेवरेट कलर्स- व्हीटिश

एलर्ट्स- बहस से बचें. सामंजस्यता बनाए रखें. संकीर्णता त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement