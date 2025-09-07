Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 7 वाले सुखद समय बिताएंगे, इच्छित सफलताएं प्राप्त होंगी

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अप्रत्याशिल लाभ पाने और स्थिति को बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. भाग्य से मनोवांछित परिणाम पाएंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रखेंगे. घर में उत्सव की रूपरेखा बनेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. संवेदनशील विषयों में पहल करेंगे. व्यक्तिगत मोर्चे पर श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति बिना तैयारी और सूझबूझ के कोई कार्य नहीं करते हैं. नियमों में भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हे निसंकोच आगे बढ़ना है. अपने सहयोगी होंगे. साख सम्मान बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. चहुंओर इच्छित सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग प्रभाव में बने रहेंगे. कामकाज बेहतर होगा. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. लाभ पर फोकस बढ़ेगा. विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज उत्तम रहेगा. लाभ एवं पर ध्यान देंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. उन्नत परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा. रिश्तों में सहजता व संवार बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बना रखेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. मन के मामलों में पहल की सोच रहेगी. सुखद समय बिताएंगे. मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधा संसाधनों में वृदिध होगी. सेहत सुधार पर रहेगी. सीख सलाह बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- रक्त चंदन

एलर्ट्स- भ्रम में न आएं. व्यर्थ बातों पर भरोसा न करें. योग अपनाएं.

---- समाप्त ----