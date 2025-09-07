scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 6 वाले स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, न करें ये एक गलती

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 7 September 2025: कामकाज में जल्दबाजी न करें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. सहयोग सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ी उपलब्धियों के लिए स्वयं को निरंतर कार्य में जुटाए रहते हैं.

six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के के लिए सहज स्थिति का संकेतक है. सूझबूझ व सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. रुटीन पर जोर देंगे. कार्यगति पूर्ववत् रहेगी. कामकाज में जल्दबाजी न करें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. सहयोग सामंजस्य बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में मनोबल खूब होता है. बड़ी उपलब्धियों के लिए स्वयं को निरंतर कार्य में जुटाए रहते हैं. आज इन्हें धैर्य धर्म का पालन बनाए रखना है. बड़ों से वार्तालाप बढ़ाएं. टीम भावना से कार्य करें. करियर कारोबार में सीख सलाह बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियां में रुचि बनी रहेगी. अनुभव व कौशल से आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवस्था एवं नियमों का पालन बनाए रखें. प्रबंधन पर जोर दें. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएं. लेनदेन में सजग रहेंगे. लाभ सामान्य रहेंगा. व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. पेशेवरों से सहयोग लें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में विश्वास बनाए रखेंगे. मन के मामलों में असहज स्थिति से बचेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. सार्थक संवाद का प्रयास रखें. अपनों की खुशी के लिए हरसंभव प्रयत्न करें. सुख संसाधन बने रहेंगे. जीवन सहज रहेगा. भावनात्मक विषयों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता से काम लें. कमतर बातों को अनदेखा करें. सकारात्मकता पर जोर रखें. स्वास्थ्य देखें. परिजनों का साथ रहेगा. अतिथियों का आदर सत्कार करें
 
फेवरेट नंबर-  4 5 6 7 8 9  

फेवरेट कलर्स- श्वेत

एलर्ट्स- बहस से बचें. धूर्त की बातों में न आएं. प्राणायाम बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
