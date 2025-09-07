scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 4 वालों के लेनदेन के बेहतर रहेंगे, विभिन्न योजनाएं गति लेंगी

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 7 September 2025: नवीन कार्यों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर विषयों में बेहतर करेंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बुद्धि धनी होते हैं. स्वलाभ के लिए बड़ा जोखिम लेने से भी नहीं हिचकते हैं.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए नवसंभावनाओं को बनाए रखने वाला है. मित्रों का सहयोग समर्थन रहेगा. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. आवश्यक कार्यों में निरंतरता बढ़ाएंगे. विरोधियों से सजग बने रहेंगे. नवीन कार्यों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर विषयों में बेहतर करेंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बुद्धि धनी होते हैं. स्वलाभ के लिए बड़ा जोखिम लेने से भी नहीं हिचकते हैं. अवसर भुनाने में आगे रहते हैं. आज इन्हें योजनाओं पर ध्यान देना है. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. बड़प्पन और पेशेवरता अपनाएंगे. सूचना संपर्क संवारेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक लक्ष्य पूरे होंगे. वाणि्ज्यिक विषयों में तेज बने रहेंगे. लेनदेन के बेहतर रहेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. पद प्रतिष्ठा व प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय और प्रशासकीय विषयों पर फोकस रखेंगे. उद्योग व्यापार में प्रयास संवरेंगे. पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 5 वाले आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे, वाणिज्यिक गतिविधियां बल पाएंगी 
मूलांक 3 वाले परिजनों से बनाकर चलेंगे, कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे 
मूलांक 2 वाले अपेक्षित परिणाम पाएंगे, मित्रों समकक्षों का साथ रहेगा 
मूलांक 1 वाले पेशेवर संबंध हितकर रहेंगे, वित्तीय प्रबंधन में आगे रहेंगे 
मूलांक 9 वाले लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- करीबियों से जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. प्रिय से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सुखद पल साझा करेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबकी खुशी बढ़ाएंगे. उत्साहित बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अतिथि आएंगे. आदर सत्कार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सक्रिय रहेंगे. शारीरिक समस्याएं हल होंगी. खानपान आकर्षक होगा. संबंधों को बल देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- ब्राउन

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. नियमों पर जोर दें. संपर्क संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement