scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 3 वाले परिजनों से बनाकर चलेंगे, कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 7 September 2025: अनुशासन व मनोबल ऊंचा बनाए रखते हैं. ओछे लोगों से दूर रहते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. रिश्ते निभाएंगे. वातावरण संवारंगे. गलतियों सुधारने पर जोर देंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन 3 अंक के लिए शुभदायी है. कामकाज में धैर्य से काम लेंगे. योजनाओं में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट हो सकती है. कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर रखेंगे. पेशेवरों और परिचितों से सहजता बढ़ाएंगे. मेल मुलाकात मौके भुनाएंगे. रुटीन संवार पाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नियमितता व निरंतरता में विश्वास बनाए रखते हैं. अनुशासन व मनोबल ऊंचा बनाए रखते हैं. ओछे लोगों से दूर रहते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. रिश्ते निभाएंगे. वातावरण संवारंगे. गलतियों सुधारने पर जोर देंगे.
 
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. वाणिज्यिक व्यवहार पर जोर रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. वाणिज्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. कार्यगति बढ़ाएं. निरंतरता पर फोकस रखेंगे. करियर कारोबार में समय देंगे. सहयोग बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिजनों से बनाकर चलेंगे. समकक्ष मददगार रहेंगे. घर में सामंजस्यता रखेंगे. मित्र बंधुओं के साथ समय बिताएंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. अन्य के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा. सहज वातावरण बनाए रखेंगे. करीबियों के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनों को ध्यान से सुनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 2 वाले अपेक्षित परिणाम पाएंगे, मित्रों समकक्षों का साथ रहेगा 
मूलांक 1 वाले पेशेवर संबंध हितकर रहेंगे, वित्तीय प्रबंधन में आगे रहेंगे 
मूलांक 9 वाले लक्ष्य पर फोकस रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 8 वाले लक्ष्य पर ध्यान देंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वाले रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार संवारेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. विभिन्न कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. असहजताओं में कमी आएगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  

फेवरेट नंबर-  1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- केशरिया

एलर्ट्स- लक्ष्यगत स्पष्टता रखें. अनावश्यक तर्क से बचें. क्रोध न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement