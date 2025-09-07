Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 2 वाले अपेक्षित परिणाम पाएंगे, मित्रों समकक्षों का साथ रहेगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 2 के लिए शुभ है. करीबी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. प्रेम स्नेह के संबंधों में अनुकूलता रहेगी. सबसे बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. नियंत्रित कार्यगति से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में पेशेवरता बनी रहेगीं. निजी संबंधों में मिठास बढे़ेगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति मनोभाव पढ़ने में औरों से तेज होते हैं. अपनों के सुख दुख को जल्द समझ लेते हैं. अच्छे मित्र होते हैं. सभी के समर्थक होते हैं. औरों के लिए त्याग व सहयोग की भावना रखते हैं. आज इन्हें बड़ी सोच रखना है. सक्रियता बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में फोकस बढ़ा रहेगा. सोच विचार निर्णय लेंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों की सीख सलाह का पालन करेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. मित्रों समक़क्षों का साथ रहेगा. प्रभावशाली रहेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. करियर कारोबार में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. निरंतरता बनाए रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर में सुख सहकार बनाए रखेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना मिलेगी. बंधु बांधवों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. मित्र सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास एवं प्रेम बढ़ेगा. घर का आए का सम्मान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जनहित के कार्य करेंगे. संबंधों को बढ़ावा देंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. मनोबल संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर्स- पिंक

एलर्ट्स- जिद में आकर निर्णय न लें. सहजता व आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----