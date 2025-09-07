Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 7 September 2025: मूलांक 1 वाले पेशेवर संबंध हितकर रहेंगे, वित्तीय प्रबंधन में आगे रहेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 7 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ प्रयासों को बल देने वाला है. आधुनिक विषयों पर फोकस बना रहेगा. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय गतिविधियों में तेजी आएगी. इंच्छित फल प्राप्त होंगे. सबके साथ व समर्थन से उत्साहित बने रहेंगे. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. अनुभवियों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति का नजरिया संतुलित व सकारात्मक होता है. अन्य के हितों का संरक्षण बनाए रखते हैं. आज इन्हें निसंकोच आगे बढ़ते रहना है. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाना है. नवीन मामले संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- व्यवसायिक मामले संवार पर होंगे. पेशेवर संबंध हितकर रहेंगे. सभी से सहकार व सामंजस्यता बढ़ाएंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. लाभार्जन पर जोर बनाए रखेंगे. वित्तीय प्रबंधन में आगे रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. उद्योग व्यापार के कार्य संवार पाएंगे. आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे. व्यवस्था में भरोसा रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत रिश्तों में मिठास बनाए रखेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. स्वजनों के साथ से सुखद क्षण निर्मित होंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. सबको साधने की कोशिश होगी. अपनों से किया वादा निभाएंगे. चर्चा संवाद में बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- मनोबल उूंचा बना रहेगा. अनुकूलता बनाए रखेंगे. साहचर्य बढ़ेगा. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. सक्रियता बनी रहेगी. खानपान में सुधार होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- डीप पिंक

एलर्ट्स- सहजता सगजता बढाएं. तथ्यों पर ध्यान दें. वादा बनाए रहें.

---- समाप्त ----