scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 6 September 2025: मूलांक 3 वाले जीवनशैली पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 6 September 2025: जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत छोड़ें. प्रलोभन में न आएं. अतार्किक गतिविधियों से दूर रहें. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ें. युवजन तुलनात्मक अच्छा करेंगे. फोकस बनाए रखें. विनम्रता बढ़ाएं.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
5 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन मध्यम फलकारक है. बड़प्पन बनाए रखें. कामकाज में सज्जनता और सूझबूझ से राह बनाएं. रिश्तों में ऊर्जा व आपसी विश्वास से काम लें. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. निजी मामलों में सहज बने रहेंगे. धूर्त व चालाक लोगों से भेंट हो सकती है. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी बने रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखते हैं. जिम्मेदारियों का हरसंभव वहन करते हैं. आज इन्हें सहजता से कार्यों को आगे बढ़ाना है. अवसरों को भुनाने जोर देना है. व्यक्तिगत मामले साधारण बने रहेंगे. कमतर लोगों से दूरी रखें. रुटीन संवारें. स्पष्टवादी बने रहें. 

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा के प्रयास पूर्ववत् बने रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत छोड़ें. प्रलोभन में न आएं. अतार्किक गतिविधियों से दूर रहें. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ें. युवजन तुलनात्मक अच्छा करेंगे. फोकस बनाए रखें. विनम्रता बढ़ाएं. 

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दें. परिवार में सहज माहौल रहेगा. मित्रों करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में फोकस रखेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. अतिथि का सत्कार बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 2 वाले स्वयं पर ध्यान देंगे, व्यक्तित्व संवरेगा 
मूलांक 1 वाले उत्साह से कार्य करेंगे, करियर कारोबार अच्छा रहेगा 
मूलांक 9 वाले अतिउत्साह से बचेंगे, परिवार का समर्थन मिलेगा 
मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती 
मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, संबंधों में शुभता बढ़ेगी 

हेल्थ ऐंड लिविंग- परिजन मददगार रहेंगे. करीबियों का भरोसा रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व बेहतर रहेगा. उत्साह बनाए रहें. 

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- तैयारी से आगे बढ़ें. परिस्थितियों को समझें. अफवाहों पर ध्यान न दें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement