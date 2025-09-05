Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 5 September 2025: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 5 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्य विस्तार का प्रयास बेहतर बना रहेगा. विभिन्न मोर्चों पर उत्साह दिखाएंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. निजी जीवन में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों में गंभीरता अधिक होती है. आसानी से लोगों में घुलमिल नहीं पाते हैं. संघर्ष में भी प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें दिखावे से बचना है. सुधार पर नजर बनाए रखें. आशंकाओं में न आएं. व्यवहार में संतुलन रखें. बड़बोली न दिखाएं.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. सफलता प्रतिशत मिलाजुला रहेगा. साख प्रभाव पर जोर देंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. परिस्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया दें. न्याय नीति बनाए रखें. कामकाज में सहज रहेंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. तर्कशीलता बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- करीबियों के साथ हर्ष के क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. धैर्य धर्म आस्था बनाए रखें. संकोच सजगता बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. बलिदान का भाव बढ़ेगा. प्रिय से चर्चा में धैर्य रखें. आकर्षण बढ़ेगा. परिजनों की सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रबंधन संवारेंगे. मनोबल रखेंगे. व्यवहारिकता रखेंगे. शैली संवार पर रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- आवेश में न आएं. कला कौशल व योग्यता पर भरोसा रखें.

