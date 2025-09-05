Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 5 September 2025: मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, संबंधों में शुभता बढ़ेगी

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 5 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभफलदायक है. दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे. पेशेवरता व परंपराओं का पालन करेंगे. अनुशासन से आगे बढेंगे. लाभ प्रभाव संतुलित बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम बनेंगे. घर परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. नीति नियम के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. व्यापार बढ़त पर रहेगा. साथी सहयोग रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्तियों की सूझबूझ स्पष्ट व गहरी होती है. इन्हें आसानी से किसी विषय पर सहमत करना कठिन होता है. आज इन्हें विवेकपूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है. मनोबल उूंचा रखेंगे.

मनी मुद्रा- पदोन्नति के अवसर बनेंगे. प्रतिष्ठा और प्रभाव को बल मिलेगा. करियर व्यापार में सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. आर्थिक मामले शुभद रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. लापरवाही न करें. चर्चा संवाद में सहज बने रहेंगे. पेशेवर अवसर बनाए रखेंगे. श्रेष्ठजनों से जुड़ेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ सुख से रहेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में व्यवहारिक रहेंगे. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. सहजता सजगता रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. प्रिय से भेंट होगी. मेल मुलाकात के अवसर भुनाएंगे. बड़प्पन रखेंगे. मन के मामलों में करीबी सहयोगी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज सज्जा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. भावनात्मक मामलों में संतुलित रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. करीबियों का भरोसा बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- भ्रम से बचें. समन्यव व सावधानियां बढ़ाएं. लापरवाही न करें.

---- समाप्त ----