Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 5 September 2025: मूलांक 6 वाले पेशेवरों से सलाह लेंगे, न करें ये एक गलती

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 5 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 6 के लिए आज का दिन उच्च फलकारी है. सौदे समझौतों में सफलता पाएंगे. सकारात्मक समय का लाभ उठाएंगे. नौकरीपेशा अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे. कार्य व्यापार में संतुलन रखेंगे. लाभ एवं अधिकार बढ़ाने पर बल होगा. कार्ययोजनाएं आगे बढ़ेंगी. संबंधों में सहजता बनाए रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में गहरा आकर्षण होता है. अजनबी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें बड़े लक्ष्य साधना है. सरलता सहजता से विविध प्रयास बनाए रखना है. सामंजस्यता के साथ कार्य करेंगे. व्यवहारिक रहेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. समता सामंजस्यता पर ध्यान दें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार के मामलों में उछाल आएगा. समकक्षों व मित्रों का सहयोग मिलेगा. अधिकारीगण भरोसा करेगे.योजनाओं के अनुरूप प्रदर्शन रखेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. अवरोधों को दूर करेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. कार्य व्यवस्था सुचारू बनाएंगे. जल्दबाजी एवं जिद में नहीं आएंगे. पेशेवरों से सलाह लेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- जरूरी बात कहने में सहज होंग. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात करेंगे. अपना पक्ष रखने के लिए उचित अवसर का इंतजार करेंगे. करीबियों की सुनेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. निजी मामलों में संघर्ष बना रह सकता है. विनय विवेक रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. नीति नियम मानेंगे. समन्वय बढ़ाएंगे. खानपान प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- ओपल व्हाइट

एलर्ट्स- कामकाज की अनदेखी न करें. जरूरतमंदों की मदद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----