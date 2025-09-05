scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 5 September 2025: मूलांक 4 वाले जिम्मेदारी से लक्ष्य की ओर बढ़ें, करियर कारोबार पर जोर देंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 5 September 2025: समकक्ष सहयोगी रहेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. प्रलोभन में न आएं. अवसर भुनाएं. लक्ष्य साधें. महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें.

four horoscope
मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 5 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन कार्यगति में सुधार बनाए रखने वाला है. समकक्ष सहयोग का भाव रखेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कार्य व्यापार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होंगे. पेशेवरों पर दबाव रहेगा. जिम्मेदारी से लक्ष्य की ओर बढ़ें. निरंतरता और अनुशासन रखेंगे. जोखिम लेने की भावना से बचें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा भले सीमित हो वह अनुभव से स्वयं को समृद्ध रखता है. अवरोधों का सहजता से हल खोज लेता है. आज इन्हें संबंधों को संवारने पर जोर बनाए रखना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. संतुलित दिनचर्या रहेगी. करियर कारोबार पर जोर देंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- विभिन्न कार्यों में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम पाएंगे. करियर कारोबार शुभता का संचार रहेगा. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. प्रलोभन में न आएं. अवसर भुनाएं. लक्ष्य साधें. महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों कों संवारने में आगे रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. संबंधों को निभाने में सहजता बनाए रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. संबंधां में ऊर्जा रहेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों का ख्याल रखें. भावनाओं का आदर करें. मित्र साथ निभाएंगे. प्रेम प्रगाढ़़ होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सहकार की भावना रखेंगे. परिवार पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- फोकस बढ़ाएं. जोखिम न लें. स्मार्टनेस बनाए रखें.

---- समाप्त ----
