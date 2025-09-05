Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 5 September 2025: मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 5 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने वाला है. घर परिवार और करीबियों का सहयोग रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. मित्रों से संपर्क बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास के साथ आगे बढेंगे. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. पेशेवर प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यवस्था के सहयोगी व संरक्षक होते हैं. सबसे मान सम्मान और समर्थन पाने के प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें आर्थिक वाणिज्यिक कार्यां पर ध्यान देना है. सभी को साथ लेकर चलेंगे. परिजनों को प्रभावित करने में सफल होंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. सजगता बनाए रखेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में उम्मीद के अनुरूप लाभ प्रभाव बना रहेगा. पेशेवरता और सकियता बढ़ाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रहेगा. तैयारी से आगे बढेंगे. परिस्थितियों की अनुकूलता भुनाएंगे. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. कार्यगति बेहतर रखेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. समझ बढ़ेगी. फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सुधार संवार रहेगी. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. मन की बात एक दूसरे से कह पाएंगे. निजी विषयों में धैर्य धर्म बना रहेगा. परंपराओं पालन बनाए रखेंगे. अपनों को समय देंगे. प्रियजनों का आदर करेंगे. व्यक्तिगत मामलों में संवेदनशील रहेंगे. भावुकता से बचेंगे. सहज चर्चा में दखल बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी को प्रोत्साहित करेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मनोबल उूंचा रखेंगे. बड़े प्रयासों में सजग रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- व्यर्थ संवाद से बचें. समय व उूर्जा नष्ट न करें. सामंजस्यता रखें.

---- समाप्त ----