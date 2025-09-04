Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 4 September 2025: मूलांक 9 वाले अनजान लोंगों से दूरी रखें, सुखकर संवाद बनाए रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 4 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य है. वक्त की चाल धीमी गति से आगे बढ़ने की सूचक है. महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. अप्रत्याशित घटनाओं पर अनुशासन से अंकुश रखें. अतार्किकता व भ्रम में न आएं. अनजान लोंगों से दूरी रखें. अन्य की बातों में आने से बचें. करियर कारोबार अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रभावित करेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति का स्वभाव जिम्मेदारीपूर्ण होता है. जल्दबाजी कार्य नहीं करते हैं. आज इन्हें व्यक्तिगत खूबियों पर फोकस बनाए रखना है. निरंतरता और सक्रियता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास आगे बढ़ेंगे. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में धैर्य बनाए रखेंगे. पेशेवर मित्रों को समय देंगे. अपेक्षित परिणामों से गति बनाए रहेंगे. पेशेवर कार्यों में अवसरों को भुनाने पर जोर रखेंगे. नए लोगों पर तुरत भरोसा नहीं करेंगे. सहयोगी मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. समक़क्षों का साथ रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में संकोच दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. सभी की इच्छा का ख्याल रखेंगे. विश्वास बढ़ाएंगे. अप्रत्याशितता बनी रह सकती है. रिश्तों पर जोर देंगे. सुखकर संवाद बनाए रखेंगे. सहज बने रहें. अच्छे मित्र साबित होंगे. मन की बात कहने में झिझक बनी रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में सहजता लाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.घरेलु विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. जांच नियमित रखेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- व्यर्थ दखल से बचें. क्रोध न करें. नियंत्रण बनाए रखें.

