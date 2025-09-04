scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 4 September 2025: मूलांक 8 वाले अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे, मन के मामलों में सरलता रखें

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 4 September 2025: सूझबूझ व सहजता से लक्ष्यों को साधने का प्रयास करें. सबसे सहकार बनाए रखने का भाव रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. पेशेवर मामले संवार लेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 4 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सामान्य शुभ है. नीति नियम निरंतरता पर जोर होगा. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. पेशेवर प्रतिक्रिया में सहज सजग रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन में साधारण प्रयास बनेंगे. निजी विषयों में विनम्रता दिखाएंगे. परिचनों से चर्चा संवाद बनाए रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति बड़ों को आदर देते हैं. सेवाभावी व परिश्रमी होते हैं. आज इन्हें अर्थ व्यापार में रुचि बढ़ाना है. करियर पूर्ववत् बना रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए का प्रयास होगा. व्यक्तिगत मामलों में शांत रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से दूरी रखें. सूझबूझ व संवेनदनशीलता बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- लंबित कार्यों में अधीरता न दिखाएं. सूझबूझ व सहजता से लक्ष्यों को साधने का प्रयास करें. सबसे सहकार बनाए रखने का भाव रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियों में सक्रियता रहेगी. पेशेवर मामले संवार लेंगे. योजनाओ में लाभ मध्यम रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले अनजान लोंगों से दूरी रखें, सुखकर संवाद बनाए रखेंगे 
मूलांक 7 वाले रुटीन निरंतरता बनाए रखेंगे, सभी का सम्मान बनाए रखेंगे 
मूलांक 6 वालों के नवीन प्रयासों में गति आएगी, रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे 
मूलांक 5 वाले पराक्रम प्रदर्शन में आगे होंगे, निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं 
मूलांक 4 वाले अवसरों को भुनाएंगे, लाभ और विस्तार के योग बनेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- साथियों पर भरोसा बढ़ाएं. रिश्तों में मतभेद उभर सकते हैं. मन के मामलों में सरलता रखें. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहें. निजी विषयों में रुचि बनाए रखें. कमतर बातों को अनदेखा करें. रिश्ते मजबूत हांंगे. चर्चा में सहजता से काम लेंगे. भावुकता में न आएं.

हेल्थ एंड लिविंग- परिजनों की बात ध्यान से सुनें. सुख सौख्य बनाए रखें. सेहत प्रभावित रह सकती है. व्यक्तिगत विषयों में सजगता बढ़ाएं. मनोबल बनाए रहें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- व्हीटिश

एलर्ट्स- अपनों की भूल क्षमा करें. द्वेषभाव से बचें. संवेदनशील रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement