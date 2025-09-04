Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 4 September 2025: मूलांक 7 वाले रुटीन निरंतरता बनाए रखेंगे, सभी का सम्मान बनाए रखेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 4 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 7 के लिए पहल पराक्रम से राह बनाने और तेज गति से आगे बढ़ने में सहायक है. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. सामंजस्य से काम लेंगे. प्रभावशाली लोंगों से भेंट होगी. सुखद सूचना प्राप्त करेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्या में रुचि लेंगे. रुटीन निरंतरता बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करने में विश्वास रखते हैं. नियमों का सम्मान करते हैं. आज इन्हें बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा. परिजनों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

मनी मुद्रा- चहुंओर उन्नति की राह बनी रहेगी. लाभ संवारने में सफलता पाएंगे. कामकाजी मामलों में अनुकूलन बना रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में पेशेवर प्रयास पक्ष में बनेंगे. सहयोगियों से भेंट बनेगी. साख सम्मान पर जोर बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में शुभता रहेगी. लक्ष्य पर जोर देंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम के प्रसंग सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. निजी रिश्ते बेहतर होंगे. घरेलु कार्यों में सक्रियता आएगी. प्रियजनों का साथ समर्थन रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. रिश्तों संवारने की कोशिश होगी. जीवन में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. जिद व अहंकार से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार सहज रहेगा. रहन सहन संवार पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मनोबल उूंचा रहेगा. उत्साह और विश्वास से कार्य करेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- नियम मानें. नकारात्मक चर्चा में न पड़ें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----