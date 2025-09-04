Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 4 September 2025: मूलांक 6 वालों के नवीन प्रयासों में गति आएगी, रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 4 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. प्रबंधन के मामले संवारेंगे. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे. नवीन प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. रिश्तों में विनय विवेक से काम लेंगे. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. निजी मामले संवार पर रहेंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति प्रत्येक कार्य सूझबूझ से करते हैं. अनावश्यक परिश्रम में विश्वास नहीं रखते हैं. स्मार्ट वर्कर होते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. कार्यक्षेत्र में सूझबूझ व बुद्धि से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिफल बेहतर होगा. कामकाजी संबंध संवरेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.



मनी मुद्रा- करियर कारोबार में पेशेवरों की मदद लेंगे. कार्य प्रबंधन पर फोकस होगा. इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष प्रभावित होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. विश्वसनीयता पर जोर बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे. पेशेवरता व व्यापार पर फोकस बढ़़ाएंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में उमंग उत्साह और भरोसा बना रहेगा. प्रेम स्नेह मामले सकारात्मक रहेंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. रिश्तों में शुभता बनी रहेगी. बड़ी सोच से काम लेंगे. तालमेल बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाकर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता से कार्य करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- अनुशासन व व्यवस्था पर जोर दें. अतिजोखिम न उठाएं. विवाद टालें.

