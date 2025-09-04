scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 4 September 2025: मूलांक 4 वाले अवसरों को भुनाएंगे, लाभ और विस्तार के योग बनेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 4 September 2025: चर्चा संवाद को आगे बढ़ाएं. निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर रहेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. बड़प्पन व सहयोग बनाए रखेंगे.

four horoscope
मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 4 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन चहुंओर शुभता बढ़ाने के साथ चुनौतियों को भी बनाए रखने वाला है. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रबंधन के मामले संवारेंगे. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य प्रदर्शन अपेक्षित रहेगा. यात्रा पर जा सकते हैं. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तथ्यों व सूचनाओं का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं. गुप्त गतिविधियां में रुचि लेते हैं. आज इन्हें सभी से मेलजोल बढ़ाकर चलने की कोशिश बनाए रखना है. विनम्रता व विवेक बढ़ेंगे. मित्र संबंधों का लाभ उठाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. लाभ और विस्तार के योग बनेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उच्च प्रदर्शन पर जोर रखेंगे. वरिष्ठों की बातों पर फोकस बना रहेगा. जोखिम लेने की भावना बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. लाभ उछाल पर रहेगा. वाणिज्यिक सक्रियता बनी रहेगी. पेशेवर तेजी दिखाएंगे. सामंजस्यता और विनम्रता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- वाणी व्यवहार में सहनशीलता बनाए रखें. चर्चा संवाद को आगे बढ़ाएं. निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर रहेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. बड़प्पन व सहयोग बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण मधुर रहेगा. भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. नियम पालन रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.
 
फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7 8  

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- बहस विवाद में न पड़ें. सहकार बढ़ाएं. व्यर्थ बातों से बचें.

