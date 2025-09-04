Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 4 September 2025: मूलांक 3 वालों का आर्थिक लाभ संतुलित रहेगा, उचित अवसर पर प्रतिक्रिया दें

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 4 सितंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण फल देने वाला है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में सूझबूझ व अनुशासन से आगे बढ़ते रहेंगे. औरों को उचित राह दिखाने का भाव रहेगा. आर्थिक लाभ संतुलित रहेगा. निजी जीवन में सुख सुविधाओं जोर रखेंगे. कार्यव्यवस्था संवारं. रिश्ते बेहतर बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. संबंधों में स्पष्टता लाएं. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति लक्ष्य पर नजर रखते हैं. समाज की शिक्षा व परंपराओं का हरसंभव सम्मान बनाए रखते हैं. औरों के लिए आदर्शजीवन जीते हैं. आज इन्हें समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में धैर्य बनाए रहेंगे. आर्थिक विषय सामान्य रहेंगे. कामकाज में अपेक्षित स्थिति रहेगी. व्यापार में बड़प्पन की सोच बनाए रखें. मेहनत के अनुरूप फल परिणाम प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा दबाव में बने रह सकते हैं. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेंगे. योजनाएं को गति देंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मित्रों का साथ मिलेगा. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. प्रेम के मामलों में तालमेल बनाए रहें. संबंधों में सहजता रहेगी. परिजन असहज बने रह सकते हैं. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया दें. बात कहने में जल्दबाजी न करें.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली सरल बनाएं. स्वयं पर ध्यान दें. स्वास्थ्य मनोबल पर जोर बनाए रहें. खानपान अच्छा रहेगा. भावनात्मक मामलों में दिखावे से बचें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- अपरिचितों से दूरी बढ़ाएं. भरोसे में न आएं. क्रोध से बचें.

---- समाप्त ----