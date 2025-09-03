Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 9 वालों के मन के मामले सहज रहेंगे, टीम प्रबंधन को संवारेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति में सहयोगी है. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में संवारेंगे. रुटीन बेहतर होगा. व्यक्तिगत गतिविधियां बढ़त पर रहेंगी. टीम प्रबंधन को संवारेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सतर्कता से कार्य करते हैं. चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं. आज इन्हें सफलता के लिए प्रयास बनाए रखना है. कामकाजी विषयों में तेजी रखेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे.. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रों में अनुकूलता रहेगी. लाभ एवं विस्तार बेहतर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में श्रेष्ठ प्रदर्शन से उचित जगह बनाऐंगे. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. प्रयासों में सफल होंगे. उद्यमिता को बल मिलेगा. वाणिज्य व्यवसाय में निरंतरता रखेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सुखद परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बातों पर ध्यान देंगे. मन के मामले सहज रहेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. अपनों की आकांक्षा पर खरे उतरेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- परिवार में सुख रहेगा. परिजन प्रसन्नता बनाए रहेंगे. निजता बढ़ेगी. अतिथि आ सकते हैं. स्वास्थ्य संवार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- मतभेद मिटाएं. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----