scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 3 September 2025: मूलांक 8 वाले पेशेवर कार्यगति तेज रखेंगे, सरलता सुगमता से आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 3 September 2025: समकक्ष सहयोगी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. जीत का जज्बा बढ़ेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. तैयारी बनाए रखेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 3 सितंबर 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन चहुंओर सकारात्मक स्थिति का परिचायक है. लाभ प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी. पेशेवर कार्यगति तेज रखेंगे. विभिन्न विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. साझा भावना बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. सहजता से लक्ष्य पाने में सफल होंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की आयु अच्छी होती है. जीवन के उत्तरार्ध में अधिक सफल होते हैं. आज इन्हें उपलब्ध अपवसर भुनाने है. साहस से काम लेना है. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में रुचि बनी रहेगी. सरलता सुगमता से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार बढ़त पर रहेगा. लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. जीत का जज्बा बढ़ेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. तैयारी बनाए रखेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वाले विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे, रिश्तों को निभाएंगे 
मूलांक 6 वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, वातावरण अनुकूल बना रहेगा 
मूलांक 5 वाले प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, अपनों की सहायता करेंगे 
मूलांक 4 वाले योजनाओं को नियमित बनाए रखेंगे, व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएं 
मूलांक 3 वाले सूझबूझ व सक्रियता बनाए रहेंगे, विभिन्न विषयों को गति देंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों में संकोच कम होगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में अपनों का ख्याल रखेंगे. पारिवारिक मामले बेहतर रखेंगे. व्यवहार में सजगता बढ़ाएंगे. धैर्य से सभी प्रभावित होंगे. मित्रगण सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में स्पष्टता बनी रहेगी. व्यवस्था मजबूत होगी. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे. कार्यगति सहज रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- भ्रम में न आएं. आदर स्नेह रखें. सम्मान सत्कार की भावना बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement